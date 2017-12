Düsseldorf (ots) - Auch nach der Freilassung des Pilgers David Britsch und der Übersetzerin Mesale Toku hält die Union den Druck auf die Türkei aufrecht. "Es ist gut, dass die beiden Deutschen jetzt vor Weihnachten aus der Haft entlassen wurden, doch der Fall Deniz Yücel harrt weiter einer Lösung", sagte Unions-Außenexperte Jürgen Hardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Nach wie vor herrscht in der Türkei unter dem Ausnahmezustand ein Rechtsstaat nach Gutsherrenart", kritisierte der CDU-Politiker.



