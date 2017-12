Düsseldorf (ots) - Eine Abschaffung der Mietpreisbremse hat der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, gefordert. "Die Mietpreisbremse ist meiner Einschätzung nach ein gut gemeintes, aber unsinniges Hemmnis und sollte daher abgeschafft werde", sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Hohe Mieten seien das Resultat eines vergleichsweise geringen Angebots an Wohnraum, sagte Schmidt und ergänzte: "Politische Festlegungen der Miete können da keine Abhilfe schaffen." Die 2015 beschlossene Mietpreisbremse soll Mieter vor überhöhten Mieten schützen und den Anstieg der Mieten vor allem in Großstädten dämpfen.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621