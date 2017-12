Die Lage in der Ostukraine spitz sich erneut zu: Das Minsker Abkommen droht zu scheitern. Macron und Merkel appellieren in einer gemeinsamen Erklärung an die Konfliktparteien. Russland ärgert sich indes über die USA.

Deutschland und Frankreich haben gemeinsam an die Konfliktparteien in der Ukraine appelliert, zu einem Waffenstillstand zurückzufinden und ihre eingegangenen Selbstverpflichtungen zu erfüllen. Vor dem Hintergrund von massenhaften Verstößen gegen die Waffenstillstands-Verpflichtungen erklärten Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag, es gebe keine Alternative zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts. Das Minsker Abkommen zu einem Ende der Feindseligkeiten ...

