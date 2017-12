Zürich (ots) -



Bei der Migros haben weder Aktionäre noch eine Gründerfamilie das

Sagen. Das Unternehmen gehört seinen über 2.2 Millionen

Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Diese Tatsache steht im

Zentrum der neuen Werbekampagne der Migros, die am 26. Dezember

lanciert wird.



Im Jahr 1941 schenkte der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler sein

Unternehmen der Schweizer Bevölkerung. Seit dieser einzigartigen

Geste gehört die Migros ihren Kundinnen und Kunden. Heute sind über

2.2 Millionen Bewohner der Schweiz stolze Besitzer "ihrer" Migros.

Aber auch wenn sie nicht Genossenschafterin oder Genossenschafter

sind, fühlen sich unsere Kundinnen und Kunden der Migros verbunden

wie keinem anderen Unternehmen.



Dass die Migros den Leuten gehört, merkt man ihr seit jeher auch

an. Denn die Migros tut mehr fürs Gemeinwohl. Mehr für Kultur und

Bildung. Mehr für die Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz. Mehr

für die Nachhaltigkeit. Mehr für die Regionen. Und sie steht in einem

ständigen Dialog mit ihren Kunden.



Den Tatbeweis dafür erbringt das Unternehmen jeden Tag, indem es



- mit dem einzigartigen Kulturprozent pro Jahr über CHF 120

Millionen in soziale und kulturelle Projekte investiert,



- sich mit ihren Freizeitanlagen, Fitnesszentren, Arztpraxen für

Bewegung, Prävention und gesunde Ernährung engagiert,



- mit seiner konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie dafür sorgt,

dass die Kundinnen und Kunden mit gutem Gewissen einkaufen können,



- mit dem Label "Aus der Region, für die Region" regionale

Produzenten unterstützt,



- und über das Migros-Magazin und die digitalen Kanäle wie

Migipedia, Facebook, Twitter oder Instagram regelmässig informiert

und sich mit den Stakeholdern austauscht.



Im Zentrum der neuen Werbekampagne, die am 26. Dezember 2017

startet, steht aber nicht die Migros, sondern die Menschen, denen die

Migros gehört: unsere Genossenschafter und Kunden. In witzigen Spots

beweisen sie, dass sie sich der Migros auf ganz spezielle Art und

Weise verbunden fühlen. Die Plakatkampagne setzt echte

Migros-Besitzer aus allen Ecken der Schweiz in Szene. Parallel zur

Kampagne erhalten Migros-Kunden zusätzlich zu den bestehenden Kanälen

wie Migipedia oder der M-Infoline neue Möglichkeiten, die Migros

mitzugestalten.



Für Fabrice Zumbrunnen, ab 1. Januar 2018 neuer Migros-CEO, bringt

die Kampagne das Wesen und die Werte der Migros auf den Punkt: "Seit

Gottlieb Duttweiler fühlt sich die Migros der ganzen Gesellschaft

verpflichtet, steht der Mensch im Zentrum unseres Handelns. Deshalb

ist diese Kampagne viel mehr als eine hübsch verpackte Idee. Sie

zeigt die enge Verbundenheit der Migros mit ihren Kunden und der

Schweiz."



Zürich, 23. Dezember 2017



