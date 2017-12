Es wird immer schwieriger, Geld mit Anleihen aus Europa und den USA zu verdienen. Im Handel drohen leichte Kursverluste. Kaufen und Halten bis zur Fälligkeit lohnt sich aber noch nicht. Was Anleger 2018 erwartet.

Gleich mehrfach rutschte den Besitzern von Anleihen in diesem Jahr das Herz in die Hose. Zu Jahresbeginn machten die anstehenden Wahlen in Frankreich den Anlegern Sorge, weil lange Zeit nicht ausgeschlossen war, dass die rechtsextreme Marine Le Pen, die in Frankreich den Euro abschaffen wollte, das Rennen macht. Bis Mitte Februar hatte sich der Risikoaufschlag französischer zu deutschen Staatsanleihen auf knapp 0,8 Prozentpunkte fast verdoppelt. Die Rendite zehnjähriger französischer Bonds stieg in diesem Zeitraum bis dahin auf 1,1 Prozent. Das entsprach einem Kursverlust von fast vier Prozent. Diese Größenordnung gilt am Anleihemarkt als heftige Bewegung. Als sich aber der Sieg des europafreundlichen Emmanuel Macron abzeichnete, beruhigte sich die Lage schnell wieder.

Ende Juni schickte dann EZB-Chef Mario Draghi die Anleihekurse auf Tauchstation. Dabei waren es nur wenige Worte, die der Chef der Europäischen Zentralbank beim jährlichen Treffen der Notenbank im portugiesischen Sintra gesprochen hatte. Die Anzeichen deuteten auf eine breitere Erholung in der Euro-Zone hin und deflationäre Kräfte, die die Teuerung belasten, seien durch reflationäre Kräfte, also preissteigernde Faktoren, ersetzt worden, sagte Draghi. Investoren interpretierten dies als Hinweis auf einen schneller als erwarteten Ausstieg der EZB aus ihren milliardenschweren Anleihekäufen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg innerhalb von neun Tagen von 0,25 auf bis zu 0,6 Prozent, der Kurs sackte um knapp vier Prozent ab.

Seither ist erneut Ruhe eingekehrt. Im Oktober hat die EZB angekündigt, ihre Anleihekäufe ab Januar für zunächst neun Monate auf 30 Milliarden Euro zu halbieren. Die Anleihekurse stiegen sogar wieder leicht, die zehnjährige Bundesanleihe rentierte entsprechend zuletzt mit rund 0,4 Prozent. Das liegt laut Fondsmanagern und Analysten vor allem daran, dass die Ankündigung gut vorbereitet war. Zudem fielen zuletzt einige Konjunkturdaten nicht ganz so gut aus wie erwartet. Das war für einige Investoren Grund genug, Kapital aus risikoreicheren Anlagen wie Aktien in Zinspapiere wie Bundesanleihen umzuschichten. Auf Jahressicht haben Anleger mit deutschen Bundesanleihen dennoch einen Verlust gemacht - gemessen am deutschen Staatsanleihen-Index von ICE BofAML sind es 1,2 Prozent.

Mit Anleihen der Euro-Randländer erwirtschafteten Anleger dagegen auf Jahressicht erstaunliche Gewinne. So summierten sich die Gesamterträge aus Zinseinnahmen und Kurssteigerungen bei portugiesischen Staatspapieren auf rund 14 Prozent. Die wirtschaftliche Lage in Portugal hat sich gebessert, und das würdigte im Herbst die Ratingagentur Standard & Poor's, indem sie Portugals Rating zum ersten Mal seit fünfeinhalb Jahren wieder im Investment-Grade ...

