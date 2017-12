Liebe Leser,

die Deutsche Telekom Aktie notiert auch in dieser Woche mit 1,05 % im Minus. Bereits in der vergangenen Woche stand ein Minus von fast 3 % zu Buche. Die Aktie tendiert insgesamt nach unten, nachdem die Fusion zwischen T Mobile US und Sprint abgeblasen worden war. Charttechnisch betrachtet bleibt die Aktie kurzfristig zwischen den beiden langfristigen Wochen-Durchschnitten gefangen und konsolidiert. Aber auch längerfristig betrachtet sieht es nicht besser aus. Kritisch könnte ... (David Iusow-Klassen)

