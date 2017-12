Präsident Macron begann als Star, der Frankreichs Wirtschaft voranbringen will. Während Manager großer Konzerne unverdrossen auf Aufbruch hoffen, sind die ersten deutschen Mittelständler ernüchtert.

Nicht einmal vier Kilometer Luftlinie sind es vom badischen Rheinau-Linx hinüber nach Frankreich, ein hübscher Sonntagsspaziergang, kaum mehr. Seit gut einem halben Jahr beobachtet Stephan Jager von hier aus nächster Nähe, wie alle Welt mit Bewunderung auf das Nachbarland blickt - genauer: auf dessen jungen Präsidenten Emmanuel Macron. Gelingt ihm nicht im Handumdrehen, woran seine Vorgänger verzagten? Macht er den wirtschaftslahmen Karren mit strammen Reformen nicht endlich wieder flott?

Jagers persönliche Bilanz könnte gegensätzlicher nicht sein. Er arbeitet als kaufmännischer Leiter für das badische Familienunternehmen Weberhaus, das Fertigheime herstellt. Dort haben sie einen klaren Entschluss gefasst: In Regionen, die nicht ganz nah jenseits der Grenze liegen, wickeln sie bestehende Verträge nur noch ab. "Bis auf Weiteres kein Neugeschäft mehr", sagt Jager, zu viel Bürokratie, und überhaupt werde seine Firma gegenüber französischen Unternehmen benachteiligt.

Frankreich unter dem neuen Präsidenten bedeutet für ihn nicht Verheißung, sondern eine herbe Enttäuschung: "Macron hält schöne Reden über ein vereinigtes Europa", sagt Jager, "und zieht gleichzeitig Mauern hoch gegen seine eigenen Ideen."

Wer deutsche Manager und Mittelständler besucht, die in Frankreich arbeiten, und nach einer ersten Macron-Bilanz fragt, der bekommt sehr unterschiedliche Antworten. Es gibt sie weiter, die Hoffnung auf den großen Erneuerer, auf das vielleicht letzte Bollwerk gegen den Front National von Marine Le Pen. Aber es gibt eben auch Wut und Ernüchterung. Auf der Reise fällt eines besonders auf: Großkonzerne stützen ihn eher. Je kleiner das Unternehmen, desto schlechter kommt Macron weg.

Macron fehlt die Substanz hinter der Symbolik

Sieben Monate ist er nun im Amt. Vor einem halben Jahr gewann seine Partei "La République en Marche" dann auch noch die absolute Mehrheit im französischen Parlament. Noch immer kommt der neue Mann im Élysée-Palast in der Politik gut an. Kaum ein Wort von ihm auf internationaler Bühne, das nicht als visionär und mutig gefeiert wird. Erst in dieser Woche war Macron die einzige hörbare Stimme Europas im neu aufgeflammten Nahostkonflikt, inszenierte er sich darüber hinaus als Klimaschützer.

Geht es aber um mehr als Worte und Gesten, fehlt dem Präsidenten die Substanz hinter der Symbolik: Für seine pathetisch aufgeladenen Europa-Ambitionen gibt es bis auf Weiteres keinen Partner in Berlin und wenig Begeisterung in Brüssel. Und zu Hause wiederum ist es für greifbare Ergebnisse seiner Arbeitsmarktreformen noch viel zu früh. Die Zahlen sind noch gegen ihn: Im dritten Quartal 2017 stieg die Erwerbslosigkeit sogar wieder. Die Staatsverschuldung liegt nach wie vor bei nahezu 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und die Ankündigung, die Neuverschuldung Frankreichs auf die vom Maastrichter Vertrag erlaubten drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken, könnte unerfüllt bleiben. Wäre Macron eine Aktie, wäre deren Kurs zwar oben, erschien aber wohl als überbewertet.

Die Umfragen unter Vertretern ausländischer Firmen in Frankreich sehen zwar gut aus. Frankreich sei für 60 Prozent wieder attraktiv, die Werte sind um ein gutes Viertel höher als noch vor einem Jahr. 72 Prozent gar geben an, ihre Mutterhäuser würden "ganz sicher" oder "wahrscheinlich" in Frankreich investieren. 2016, vor der Wahl, waren es nur 38 Prozent.

Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeitskräfte neu geregelt

Doch beim badischen Weberhaus-Manager Jager bleibt, sobald Präsidenten-Anspruch auf wirtschaftliche Wirklichkeit trifft, nicht viel Begeisterung übrig. Stattdessen: Sorgen. Jeden Tag pendelt Jager aus seinem Wohnort Straßburg rüber nach Baden. Er ist einer von rund 62.000 Grenzgängern, die allein im Oberrheingebiet vom Elsass täglich ins Nachbarland pendeln. In der umgekehrten Richtung aber, klagt er, lege der vermeintlich liberale Macron Deutschen, die in Frankreich arbeiten wollen, Steine in den Weg.

Eine seiner ersten Taten war eine Verschärfung der europäischen Entsenderichtlinie, die die Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeitskräfte neu regelt. Für sie hatte sich der Präsident in Brüssel besonders stark gemacht hat. Was als Kampf gegen Sozialdumping osteuropäischer Baufirmen verkauft wurde, bedeutet für ein deutsches Unternehmen wie ...

