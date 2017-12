STUTTGART (IT-Times) - Die "Tax Cuts and Jobs Acts" Reform in den USA hat eine deutliche Auswirkung auf das Konzernergebnis der Daimler AG, teilte der deutsche Automobilbauer mit. Die Steuerreform in den USA wird das Konzernergebnis der Daimler AG positiv beeinflussen. Donald Trump, Präsident der USA,...

Den vollständigen Artikel lesen ...