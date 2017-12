Hohe Gewinne, geringe Volatilität - besser hätte es kaum laufen können am Aktienmarkt. Zweieinhalb Handelstage bleiben dem Dax, um aus einem sehr guten ein noch besseres Jahr zu machen. Was dafür und was dagegen spricht.

Was für ein Börsenjahr: Gut 14 Prozent hat der Dax zugelegt, der amerikanische Dow Jones ist sogar um gut 25 Prozent gestiegen. Solche Renditen können sich sehen lassen. Sparer können davon nur träumen. Zuletzt kamen aber die deutschen Standardwerte kaum vom Fleck - auf die Jahresendrally warteten Börsianer vergeblich. Der Dow legte im Dezember immerhin noch ein paar Prozentpunkte zu, getrieben von der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. In den vergangenen Tagen fehlte aber auch hier der Schwung.

Für eine echte, schwungvolle Jahresendrally bleiben nur noch wenige Tage. Experten blicken bereits ins neue Jahr. Sie glauben: Mit dem eher besinnlichen Handel vor Weihnachten haben die Aktienmärkte genug Kraft für eine Rally zum Jahresanfang gesammelt. "Wir gehen davon aus, dass nach dem schwachen Dezember der Januar und Februar umso bessere Börsenmonate werden können. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist, dass viele Anleger im Januar bestehende Positionen in Aktien aufstocken werden", sind die Experten der DZ-Bank überzeugt. "Das Jahr 2017 wies bislang eine sehr gute Kursentwicklung auf, was üblicherweise in den Ausbau bestehender Positionen mündet."

Die Zuversicht für das neue Jahr ist insgesamt groß. "Der Börsenjahrgang 2017 läuft auf ein solides Ende zu", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "Auf Basis der steigenden Wachstumstrends bleiben die Perspektiven für 2018 gut. Jedoch dürften die Märkte - insbesondere bei negativen Nachrichten - dann wieder nervöser reagieren, sprich stärker schwanken."

Der globale Wirtschaftsaufschwung werde sich 2018 fortsetzen, prognostiziert auch Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock. "Zwar werden wir nicht ganz so viele positive Überraschungen bei Wachstum und Unternehmensgewinnen sehen wie 2017", sagt er. "Andererseits erkennen wir gegenwärtig aber auch nur punktuelle Zeichen von Überhitzung, sodass auch das Risiko eines plötzlichen Konjunktureinbruchs überschaubar erscheint." Auch die jüngsten Unsicherheiten nach dem Sieg der Separatisten bei den Regionalwahlen in Katalonien werden nach Ansicht von Analysten ...

