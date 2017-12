Liebe Leser,

Halliburton hat vom boomenden Ölgeschäft in Nordamerika profitiert. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz um 15%, und unter dem Strich stand nur noch ein kleiner Verlust von 4 Mio $. Verantwortlich war ein starkes 2. Quartal mit einem Gewinn von 28 Mio $. In diesem Zeitraum stieg der Umsatz um 29,3% auf 4,96 Mrd $, in Nordamerika sogar um 82,7%. Etliche Förderanlagen wurden wieder in Betrieb gesetzt. Dies beweist: Die Ölkonzerne können selbst bei Ölpreisen um 50 $ pro Barrel profitabel ... (Volker Gelfarth)

