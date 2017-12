In Italien ist der Weg für Neuwahlen im kommenden Jahr frei. Das Haushaltsgesetz passierte am Samstag die zweite Parlamentskammer. Anfang März könnte Italien den Weg an die Wahlurne antreten.

Der italienische Senat hat am Samstag grünes Licht für den Staatshaushalt des kommenden Jahres gegeben und damit den Weg für Neuwahlen im März freigemacht. Das Haushaltsgesetz passierte die zweite Parlamentskammer mit 140 zu 90 Stimmen. Das Budget, ...

