Liebe Leser,

die teure Übernahme des Europageschäfts hat sich gelohnt, auch wenn die Integration zunächst in diesem Jahr noch 60 Mio $ an Kosten verursacht. VISA profitiert durch die bessere weltweite Präsenz und einen einheitlichen Markenauftritt von einem deutlich angestiegenen Transaktionsvolumen. Das schlägt sich auch in den Geschäftszahlen nieder. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 24,8% auf 13,5 Mrd $. Beim operativen Ergebnis konnte VISA sogar um 69,9% auf 8,9 Mrd $ zulegen. ... (Volker Gelfarth)

