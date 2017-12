Liebe Leser,

FedEx hat im 4. Quartal dank höherer Preise und eines gestiegenen Paketvolumens besser abgeschnitten als erwartet. Die Übernahme des niederländischen Rivalen TNT Express schob die Geschäfte an. FedEx hatte den 4,9 Mrd $ schweren Kauf von TNT Express vor einem Jahr abgeschlossen. Die Integration kostete zwar erneut Geld, trug andererseits aber auch zur Unternehmensentwicklung bei. Denn dank des Zukaufs kehrte FedEx in seinem 4. Geschäftsquartal bis Ende Mai in die Gewinnzone ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...