Liebe Leser,

die Aktie von Alibaba ist zuletzt wieder mit einem deutlichen Aufwärtssignal an den Markt gekommen. Die Aktie konnte im Wochenverlauf bestätigen, dass es nun in einem weiteren Angriff um die Eroberung der Obergrenze von 150 Euro geht. Gelingt dies, sind mittelfristig sogar Kursgewinne von 30 % möglich, heißt es mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Chartanalysten halten den Titel von Alibaba für relativ gut abgesichert. Im Einzelnen: Insgesamt ist die Aktie in einem stärkeren ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...