Der globale Aktienmarkt befestigte sich in der abgelaufenen Woche in EUR um +0,4%. Alle relevanten US-Benchmarks stiegen an. Der S&P 500 legte um +0,9% zu, der Dow Jones Index stieg um +1,6% und der Nasdaq Composite befestigte sich um 1,3%. In Europa verlief die Entwicklung der Märkte uneinheitlich. Der ATX , der FTSE 100 und der Stoxx 600 stiegen an, während der DAX und der CAC 40 seitwärts tendierten. Die Edelmetallpreise befestigten sich im Wochenvergleich. Der Goldpreis stieg um 1,5%.

