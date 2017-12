der DAX schloss zum Ende der 51. Kalenderwoche bei 13073 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 13104 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 18. bis 22. Dezember um 31 Zähler oder 0,2 Prozent tiefer. Obwohl das Wochenhoch bei 13339 Punkten gelegen hatte und somit ein Ausbruch nach oben aus der zuvor gehaltenen Seitwärtstendenz wahrscheinlich wurde, gelang es dem Index nicht, diesen Ausbruch auch nachhaltig zu vollziehen. An den beiden folgenden Handelstagen zogen sich die Anleger zurück.

Vorweihnachtliche Ruhe kehrte am Freitag keineswegs an allen Aktienmärkten Europas ein. Während die Händler in Großbritannien schon um 13.30 Uhr ihre Bücher zuklappten, ging es an der spanischen Börse nach den vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien noch einmal danach richtig zur Sache. Nach einem überraschend klaren Sieg der Separatisten gaben der Madrider IBEX um mehr als ein Prozent nach. Vor allem Bankenwerte zeigten sich schwach. Das wirkte sich auch auf den EuroStoxx 50 aus. Auch der DAX schloss vor dem langen Wochenende moderat im Minus.

Am letzten Handelstag vor der vier Tage dauernden Weihnachtspause bis einschießlich Dienstag hielten die wenigen, noch aktiven Marktteilnehmer am deutschen Aktienmarkt ihr Pulver trocken. Der pendelte um die Marke von 13070 Punkten. Weil viele Anleger ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben, waren die Umsätze gering und Schwankungen vergleichsweise klein. Auch in der nächsten Woche bleibt es zwischen den Jahren relativ ruhig. Nur noch wenige Termine stehen an den drei verbleibenden Handelstagen im Jahr 2017 auf der Agenda.

Der Leitindex müsse aber über 13100 Punkte nach oben ausbrechen, um eine neue Aufwärtsdynamik generieren zu können. Ob das noch vor dem Jahreswechsel gelingt? Die Chance auf einen Anstieg bis 13600 und 14000 Punkte bestünde, solange der DAX über 13000 Punkten notiere. Hier befinde sich eine wichtige Unterstützung, die über den weiteren Kursverlauf entscheiden könnte. Unter 13000 Punkten drohe via 12840 Punkten ein Rückgang bis 12500 Punkte, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

