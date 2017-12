Der UN-Sicherheitsrat hat wegen wiederholter Atom- und Raketentests neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Das Regime Pjöngjangs reagiert aggressiv - und droht ganz offen allen Unterstützern der Resolution.

Nordkorea hat den jüngsten Sanktionsbeschluss des UN-Sicherheitsrats als "kriegerische Handlung" bezeichnet. Die neuen Sanktionen kämen einer "kompletten wirtschaftlichen Blockade der Volksrepublik" gleich, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang. Hinter der Resolution stünden die USA und ...

