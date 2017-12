Rund um die Weihnachtsfeiertage verzeichnen die Krankenhäuser einen Tiefstand bei der Bettenbelegung. Das geht aus Daten der Barmer Ersatzkasse des Jahres 2016 hervor, berichtet die "Rheinische Post" (Online-Ausgabe).

Demnach wurden am 23. Dezember des Vorjahres 11.399 Versicherte der Kasse entlassen und nur 2.993 neu aufgenommen. Zum Vergleich: Noch am 19. Dezember 2016 gab es 5.386 Entlassung bei 7.655 Neuaufnahmen. Auch am Heiligen Abend war die Zahl der Entlassungen mit 5.300 noch einmal deutlich höher als die der Neuaufnahmen mit 1.940. An den beiden folgenden Weihnachtsfeiertagen zeigte sich nur ein geringer Wechsel auf den Stationen. Nach Angaben der Krankenkasse zeichnet sich ein ähnliches Bild stets rund um die Feiertage am Jahresende ab.

Auch kurz vor Silvester ist der Trend erkennbar. So wurden am 30. Dezember des vergangenen Jahres 7.664 Versicherte entlassen, aber nur 846 neu aufgenommen. Mit rund 9,4 Millionen Versicherten ist die Barmer Ersatzkasse die zweitgrößte Krankenkasse Deutschlands.