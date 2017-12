Liebe Leser,

S&T hat auch für das 2. Quartal starke Zahlen gemeldet. So hat sich der Umsatz im 1. Halbjahr mit der Konsolidierung der Kontron AG um mehr als 90% auf 381,4 Mio € erhöht. Die Bruttomarge stieg von 34,8 auf 38,3%, was vorrangig an dem geänderten Produktmix mit hochwertigen IoT-Lösungen lag. Das operative Ergebnis (EBITDA) entwickelte sich sehr positiv und hat sich auf 27,2 Mio € mehr als verdoppelt. Dementsprechend erhöhte sich der Gewinn von 6,6 auf 9,2 Mio €. Gute Zukunftsaussichten ... (Volker Gelfarth)

