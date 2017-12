Liebe Leser,

K+S hat in der abgelaufenen Woche die jüngst wieder gute Verfassung bestätigt. Der Wert konnte eine wichtige Untergrenze verteidigen und dürfte damit vor allem Impulse nach oben erzeugt haben, so das Urteil der Chartanalysten. Demnach habe die Aktie nun auch wieder die Chance, Kurse in Höhe von etwa 24 Euro anzupeilen. Dies entspricht einem Potenzial von knapp 20 %. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch sieht die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...