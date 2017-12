Wie sieht der digitale Wandel im Bankensektor aus? Viele Experten sehen in der Blockchain das größte Disruptionspotential für die Branche. Dan Zinkin von J.P. Morgan erklärt, wo die Chancen liegen.

WirtschaftsWoche: Die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen für Banken in der Zukunft, doch viele Menschen haben keine genaue Vorstellung, wie sich das auf die Banken auswirken wird - können Sie das erklären?Dan Zinkin: Viele verwechseln Digitalisierung mit elektronisch. Nur weil ich beispielsweise Verträge als PDF online an einen Kunden sende, statt per Brief, ist das keine Digitalisierung. Das ist derselbe Prozess wie vorher, eben nur elektronisch. Die wesentliche Neuerung der Digitalisierung ist, dass Abläufe durch Automatisierung deutlich beschleunigt werden. Um beim Beispiel Vertrag zu bleiben: In einer digitalen Welt gebe ich meine Daten online in ein Formular ein, und ein Algorithmus kontrolliert sie in Echtzeit. In dem Moment, in dem ich sie abschicke, ist der Vertrag bereits geprüft und wird abgeschlossen.

In dem Zusammenhang fällt auch immer wieder das Stichwort Blockchain. Wie kann die Blockchain bei einem solchen Prozess helfen?Mit der Blockchain können künftig Verträge zügig abgeschlossen werden, ohne dass es einen Menschen bräuchte, der den Vorgang überprüft. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Die Datensätze sind auf allen Rechnern, die an der Transaktion beteiligt sind, hinterlegt, und werden ständig aktualisiert. Eine Blockchain kann nicht verändert werden. Sogenannte "Smart Contracts" beispielsweise basieren auf der Technologie. Wenn Sie, sagen wir, ein Haus kaufen, kann ein Smart Contract sicherstellen, dass ...

