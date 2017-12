Herbstzeit ist auch Kaminzeit. Draußen ist es ist kalt, vielleicht regnet es auch noch. Wer einen Kamin hat, freut sich auf entspannte Abende vor dem Feuer - mit einem Glas (Rot-)Wein. Wer keinen Kamin hat - sollte unsere persönlichen Wein-Empfehlungen trotzdem nicht missen.

Wir sind in die Ferne geschweift, als wir unsere Weine ausgesucht haben. In ein Land Südamerikas, das das fünftgrößte Weinland der Erde ist. Nach Argentinien. Das Land verfügt über die weltweit längste Nord-Süd Ausdehnung an Weinbauregionen von über 2.200 km, der höchstgelegenen Weinbauregion der Welt (bis 3.000m Höhe) und der südlichsten Weinbauregion der Erde. Das sind Superlative. Ein Grund, sich einmal näher mit den Weinen zu beschäftigen.

Einzigartig ist bei den argentinischen Weinen nämlich der intensive, samtige Geschmack mit wenig Säure - über 300 jährliche Sonnentage an den Osthängen der Anden sorgen für diese herausragende Kombination. Über 80 Prozent der ausgebauten Weine sind Rotweine und hierbei als Nr. 1 die Top-Rebsorte Malbec, die im Barrique ausgebaut, wunderbar fruchtintensive Kaminweine mit weichen und runden Tanninen ergibt.

Domiciano Malbec 2014 Nachtlese

Domiciano ist ein Familien-Weingut aus Mendoza, welches die spezielle Form der Nachtlese in kühlen Herbstnächten unter beeindruckenden Sternenhimmeln per Hand praktiziert. Da tagsüber in dieser Region über 40°C herrschen, wird somit eine erste Fermentation der Reben beim Transport zum Weingut vermieden. Dieser Traum-Malbec wurde zum Staatsbesuch vom argentinischen Präsidenten bei Kanzlerin Merkel als Galawein ausgeschenkt und erhielt die Top-Auszeichnung von 3 Sternen bei der Premium Select Wine Callenge.

