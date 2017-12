Nach der Regionalwahl in Katalonien steht Spanien weiterhin vor der Frage, wie die politische Zukunft des Landes aussehen wird. Der König bittet nun an Weihnachten um Versöhnung und mahnt Politiker zu mehr Feingefühl.

Das neu gewählte katalanische Parlament soll nach Ansicht des spanischen Königs Felipe VI. auf weitere Abspaltungsbestrebungen verzichten. In seiner traditionellen Ansprache an Heiligabend sagte er: "Der Weg nach vorn kann nicht erneut zu Konfrontation oder Ausschluss führen, was, wie wir nun wissen, nur Zwietracht, Unsicherheit, Qual hervorruft."

Bei der Regionalwahl am Donnerstag hatten die separatistischen Parteien in Katalonien die Mehrheit der Parlamentssitze gewonnen. Zuvor hatte ...

