(Aktien 2018) voestalpine: Auf einem guten Weg

Der österreichische Leitindex ATX (WKN: 969191 / ISIN: AT0000999982) hat in 2017 rund 30 Prozent an Wert zugelegt. Damit hat er den großen DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) sehr deutlich ausgestochen. Die starke Performance der voestalpine-Aktie (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) war für diese Meisterleistung mitverantwortlich.

Die Anteilsscheine des österreichischen Technologie- und Stahlkonzerns legten allein in diesem Jahr mehr 30 Prozent an Wert zu. Genauso positiv soll es auch in 2018 weitergehen. Warum auch nicht? US-Präsident Donald Trump droht gerne mit Strafzöllen und Importbeschränkungen, um die heimische Stahlindustrie zu schützen. Allerdings hat voestalpine in der Vergangenheit gelernt, mit solchen Hürden fertig zu werden. Es wird jedoch besser.

