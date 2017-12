Einem Medienbericht zufolge möchte der japanische Staat, dass die derzeit noch immer evakuierte, radioaktiv verstrahlte Stadt Futaba im Frühjahr 2022 wieder als Wohnraum genutzt werden kann.

Eine radioaktiv verstrahlte Stadt nahe der Atomruine in Fukushima soll nach dem Willen der japanischen Regierung wieder bewohnbar gemacht werden. Am Montag begannen die Arbeiten zur Dekontaminierung in Futaba in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Dort war es im März 2011 in Folge eines ...

