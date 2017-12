Humor, Essen, Sozialstaat, Geschichtsbewusstsein - Migration verändert die Republik. Auch dort, wo man es nicht vermuten würde. Eine Trendsammlung.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sprach Angela Merkel eine Plattitüde aus. "Deutschland wird Deutschland bleiben", betonte sie in einer Generaldebatte des Deutschen Bundestags. Sie hielt das damals für nötig, weil so viele Politiker sich ganz anders äußerten. Katrin Göring-Eckardt zum Beispiel: "Deutschland wird sich verändern, und zwar drastisch - und ich freue mich darauf, vielleicht auch deshalb, weil ich schon einmal eine friedliche Revolution erlebt habe", rief die grüne Fraktionschefin im November 2015 auf einer Parteiveranstaltung.

Die Grünen sahen die Wochen rund um die Grenzöffnung für Flüchtlinge am 4. September 2015 als Zäsur - und als günstige Gelegenheit für politische Neuanfänge in Feldern, in denen ohnehin Reformen anstanden. Wenn nun schon wegen der Flüchtlinge mit viel öffentlichem Geld neue Wohnungen gebaut werden müssten, so fragten die Grünen damals, warum dann nicht gleich ökologischer und weniger bürokratisch? Das Baurecht, so ein Vorschlag, müsste auf überflüssige Paragrafen hin untersucht werden, schließlich sollten neue Häuser ja möglichst zügig entstehen.

Doch während die Grünen eine Stunde null verkündeten, redete die Kanzlerin die anstehenden Veränderungen klein. Dann folgte Streit um die Verschleierungsrechte von Burkaträgerinnen, um die Belästigung von Frauen auf der Kölner Domplatte und um den Zusammenhang von Einwanderung und steigenden Anschlagsrisiken. Aus der Einwanderungs- wurde eine Angstdebatte. Und danach, als der neue Bundestag gewählt war, ging es darum, welche Einwanderungsgesetze Deutschland braucht.

Die Fragen aus dem Herbst 2015 sind derweil nur teilweise beantwortet. Immer noch herrscht Unklarheit, wie stark sich Deutschland tatsächlich dadurch ändert, dass es gerade nicht heimlich, schleichend und unausgesprochen, sondern ganz offen und unübersehbar zum Einwanderungsland wird. Dass Waldromantik, Fußballfieber, Oktoberfest und Karfreitagszauber ergänzt werden durch Saladingeschichten, Reiterspiele und Ramadan. Migrationsforscher erwarten spürbare Folgen, in kultureller Hinsicht, aber auch in scheinbar abseitigen Bereichen. Es gibt Menschen, die heute schon von diesem Wandel berichten können - und ein paar Orte, in denen sich bereits im Kleinen zeigt, wie das große Bild des Wandels durch Einwanderung im Großen Gestalt annehmen wird.

1. Erinnerungskultur gerät unter Druck

Wenn die Bundesrepublik Deutschland ein Wohnzimmer besitzt, in dem sie ihre Erinnerungen aufbewahrt, dann ist es das Haus der Geschichte in Bonn. Helmut Kohl hat dieses Museum einst am Rande des Regierungsviertels aus dem Boden stampfen lassen. Heute wird dort die Strickjacke ausgestellt, die er trug, als er in der Schlussphase des DDR-Sozialismus mit dem sowjetischen Regierungschef Michail Gorbatschow über die Wiedervereinigung Deutschlands verhandelte. Ein paar Zimmer weiter steht ein Salonwagen von Altkanzler Konrad Adenauer.

Kritiker beschrieben das Museum oft als Abbild einer behäbigen und ein wenig grauen Bonner Republik. Doch eine Ausstellung mit dem Titel "Immer bunter - Einwanderungsland Deutschland" zeigt, wie sehr diese Republik bereits Vergangenheit ist. Die Sammlung wurde von den Museumsmachern schon 2014 konzipiert und ist seitdem erfolgreich auf Tournee. Zu den Ausstellungsstücken gehört ein Mofa, das Armando Rodrigues de Sá aus dem nordportugiesischen Dorf Vale de Madeiros 1964 von der Bundesregierung erhielt, es war das Geschenk für den einmillionsten Gastarbeiter. Die Besucher erfahren unter anderem, dass er auf den Ausruf seines Namens am Bahnsteig zögerlich reagierte. Weil er fürchtete, wieder nach Hause geschickt zu werden.

Das Snapchat damaligen Gastarbeiter

Ausgestellt sind auch alte Tonbandgeräte, mit denen Gastarbeiter in den Jahren vor der Erfindung von Smartphones und Snapchat Beiträge für ihre Familien aufnahmen und diese nach Hause schickten. Eine grüne Schützenuniform hat der Italiener Rito Malviani dem Museum überlassen; er ließ sie schneidern, als er 1980 in Westfalen in die "Schützengilde Rapen 1804" eintrat. Sogar eine ausrangierte und originalgetreu wieder aufgebaute Dönerbude gehört zu den Erinnerungsstücken.

Alle Objekte offenbaren, wie stark Migranten Deutschland schon prägten, als Politiker das Wort "Einwanderungsland" noch peinlichst vermieden, als der Begriff "Gastarbeiter" noch die Illusion aufrechtzuerhalten versuchte, hier ginge es nur um temporäre Besuche. Es kam anders. "Es gibt ein neues deutsches Wir", zitiert der Kurator der Ausstellung, Ulrich Op de Hipt, den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Dennoch ist die Bonner Sammlung nur Vorbote einer sich verändernden Erinnerungskultur. Schattenseiten der Einwanderung kommen in der Ausstellung beispielsweise kaum vor, was auch daran liegen mag, dass sie vor der Flüchtlingskrise konzipiert wurde. Und die heikelsten Herausforderungen künftiger Geschichtspolitik werden absichtlich nicht berührt. Sie lauten: Wie lassen sich in einer Einwanderungsgesellschaft die Verbrechen des Nationalsozialismus weiter im kollektiven Gedächtnis verankern? Was ändert sich, wenn ein Teil der Bevölkerung Eltern oder Großeltern hat, die außerhalb Deutschlands geboren wurden und insgesamt immer weniger Überlebende vom Krieg erzählen?

Der Holocaust wird für lange Zeit prägend für das deutsche Selbstverständnis bleiben. Es fehlen nur noch Ideen dafür, wie sich das am besten Menschen vermitteln lässt, die jung und neu im Land sind und deshalb zunächst womöglich Verantwortung, selbst ein Bewusstsein für die deutsche Geschichte weit von sich weisen. Schulunterricht erreicht diese Gruppe nicht, Gedenkstätten und Mahnmale haben begrenzte Wirkung. Sicher ist nur: Einwanderung verändert nicht nur Projektionen in die Zukunft, sondern auch den Blick zurück.

2. Konflikte dringen ins Land

Arye Sharuz Shalicar hat schon vor ...

