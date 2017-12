Liebe Leser,

Uniqa hat im 1. Halbjahr das Vorsteuerergebnis um 10,2% auf 95,5 Mio € gesteigert. Die Prämien inklusive der Sparanteile der fonds-und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen um 6,6%. Vor allem in Zentral- und Osteuropa ist der Versicherer auf Wachstumskurs. Sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung als auch in der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung hat Uniqa deutlich zugelegt. Das Lebensversicherungsgeschäft in Österreich ging im Einklang mit dem ... (Volker Gelfarth)

