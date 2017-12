Liebe Leser,

Belimo konnte im 1. Halbjahr nicht an die Wachstumsdynamik des Vorjahres anknüpfen. Das war zu erwarten. Das Vorjahresergebnis war sehr stark. Mit 17% konnte die operative Marge aber auf dem hohen Vorjahresniveau gehalten werden. Der operative Ergebnisanstieg lag bei 4,6% und fiel etwas schwächer als das Umsatzwachstum (+5,3%) aus. Die anhaltenden Investitionen, vor allem in die Produktionsstätte in Hinwil und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E), dämpften die ... (Volker Gelfarth)

