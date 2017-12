Liebe Leser,

PSP Swiss Property hat sich in einem schwierigen Marktumfeld behauptet. Dabei hat das Immobilienvermögen nach den Abwertungen im Vorjahr wieder an Wert hinzugewonnen. So lag der Halbjahresgewinn mit 95 Mio SFr deutlich über dem Vorjahreswert von 65 Mio SFr. Aus dem operativen Geschäft (ohne Bewertungseffekte) erzielte PSP einen Gewinn von 80 Mio SFr, verglichen mit 89 Mio SFr in der Vorjahresperiode. Der Rückgang des operativen Gewinns resultierte aus geringeren Verkaufserlösen. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...