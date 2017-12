Ein Gründerduo hat mit Celebrate Streetfood das traditionelle Einzelkämpfergeschäft der Food Trucks professionalisiert. Das interessiert auch einen ehemaligen McKinsey-Chef, der Geld und Know-How gibt.

An der Seite des schwarzen Mercedes-Vario-Trucks hat sich eine kleine Warteschlange gebildet. Rund 100 Mitarbeiter und Kunden des Düsseldorfer Schadensdienstleisters Crawford & Company haben nach einem anstrengenden Seminartag mächtig Kohldampf. "Der Herr auch ohne Kartoffel?" fragt Gunther. "Ne, ne, mit alles", sagt der hungrige Crawford-Mann und wartet geduldig. Kaum drei Minuten später reicht ihm der Mann in schwarzer Kochkluft einen Teller mit Spare Ribs, Pulled Beef, Brisket, Barbecue Sauce, Krautsalat, Ofenkartoffel und einer Scheibe Holzofenbrot vom Wagen.

Trinity BBQ nennt sich das Speisekonzept, das das Frankfurter Unternehmen Celebrate Streetfood an diesem frühen Donnerstagabend am Straßenrand vor dem Crawford-Gebäude anbietet. Auch drinnen im verglasten Foyer brutzeln die Hessen. An einer mobilen Kochstation rollen zwei Mitarbeiter Burritos, den mexikanischen Klassiker aus Weizenmehl-Tortillas gefüllt mit Hackfleisch, Bohnen, Reis, Tomaten oder Käse.

Gestartet als Zwei-Mann-Firma, die mit einem selbst gezimmerten Truck durch die Gegend gurkte, um Mittags vor Büros und Abends an den Frankfurter Hotspots ein flottes Essen anzubieten, hat sich Celebrate Streetfood binnen weniger Jahre zu einem mittelständischen Essens-Dienstleister gemausert. Nun wollen die beiden Gründer Oliver Meiser und Jan Dinter die angestaubte deutsche Cateringbranche aufmischen.

Standen Dinter und Meiser vor vier Jahren noch jeden Tag selber auf dem Wagen, so schicken die beiden heute eine Flotte von 14 Trucks, acht mobilen Kochstationen und 90 Mitarbeitern kreuz und quer durch die Republik. Allein in diesem Jahr kochten die Hessen bei rund 1000 Veranstaltungen für Business- und Privat-Kunden - vom Sommerfest der Sparkasse Berlin mit mehr als 2000 Gästen bis zur handverlesenen Hundertschaft anlässlich der Eröffnung der Kulturhalle des kanadischen Rockstars Bryan Adams.

Eigentlich hatten die beiden Enddreißiger, die sich vom BWL-Studium aus Gießen kennen, von einem eigenen Restaurant geträumt. "Als Betriebswirte war uns aber recht schnell klar, dass wir uns die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...