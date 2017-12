Appetit auf gehobene Küche, aber keine Lust das Haus zu verlassen oder zu kochen? Ein Mietkoch zu Hause könnte eine Lösung sein - ein Geschäftsmodell ganz nach dem Geschmack des Verbands der Köche Deutschlands.

Zu Hause erstklassig bekocht werden und vielleicht auch gleich etwas dabei lernen? Wer Eberhard Braun bucht, bekommt genau das: Der Mietkoch bereitet seine Gerichte direkt vor den Augen seiner Kunden zu - und zwar in deren Küche. "Das Kochen ist interaktiv, die Menschen wollen einem über die Schulter schauen", erklärt Braun. Da gibt es etwa einen bei Niedrigtemperatur gegarter Kalbsrücken an Rosmarinkartoffeln und mediterranem Ofengemüse. In der Vorweihnachtszeit häufen sich die Anfragen für ein Engagement in den fremden Stuben, wie der 46-Jährige erzählt - auch als Geschenkidee.

Das Prinzip ist simpel: Für einen bestimmten Geldbetrag kommt ein Privatkoch zu einem nach Hause und bringt die Utensilien und Zutaten gleich mit. Er kocht und serviert die Speisen, manchmal ist die Reinigung der Küche sogar inklusive. Wie viele Mietköche in Deutschland tätig sind und wie stark die Nachfrage ist, bleibt aber unklar. Weder Verbände noch die Bundesagentur für Arbeit führen Statistiken zur Nischen-Dienstleistung - zu speziell sei die Sparte.

"Private Dining" in den eigenen vier Wänden ähnele prinzipiell einem Kochkurs, denn selten arbeite er alleine, erzählt Braun. Eine der häufigsten Fragen sei, ...

