- Ansehen von Werbeanzeigen soll Zugriff zum DOCOMO-Netzwerk finanzieren -

NTT DOCOMO, INC. gab heute bekannt, dass seine Japan Welcome SIMTM-Serie den Plan 0 (ausgesprochen "Plan Zero") einführen wird, um vom 26. Dezember an Besuchern aus Übersee in Japan kostenlosen Zugriff zum Internet über das DOCOMO-Mobilnetzwerk zu ermöglichen. Dieser kostenlose Dienst wird anfangs die Präfekturen Hokkaido und Niigata umfassen und nach und nach in weiteren Gebieten verfügbar sein.

Service image (Graphic: Business Wire)

Gemeinsam mit der Einführung des Plan 0 werden Plan 1000 und Plan 1700 des Japan Welcome SIM-Angebots in Plan S und Plan M unbenannt und für hochvolumige Benutzer von Hochgeschwindigkeitskommunikation wird ein neuer Plan L eingeführt. Diese Änderungen sind ebenfalls ab dem 26. Dezember gültig.

DOCOMO hat seit Juli verschiedene gebührenbasierte Angebote für die Japan Welcome SIM gestartet, aber Plan 0 ist das erste Gratisangebot der Serie. Kunden können sich für den kostenlosen Dienst qualifizieren, indem sie in ihren Heimatländern vor der Abreise nach Japan bestimmte Werbeanzeigen ansehen. Plan 0 wird in Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden und Geschäftspartnern angeboten, die Interesse daran haben, bestimmte ausländische Besucher über Werbung anzusprechen, und indem verschiedene Bedingungen für die Dienstnutzung festgelegt werden, wie etwa Anwendungszeiträume, Zeiträume für die SIM-Abholung, Orte für die SIM-Übergabe, Gesamtanzahl angebotener SIM-Karten und mehr.

Die Japan Welcome SIM wird als 3-in-1-SIM-Karte angeboten und ist kompatibel mit den Standard-, Micro- und Nano-Formaten. Zugriff auf das DOCOMO-Netzwerk wird 15 Tage lang unter verschiedenen Plänen angeboten Plan 0, Plan S, Plan M und Plan L. Plan 0 bietet kostenlosen Internetzugang im Austausch für das Ansehen einer bestimmten Anzahl von Video-Werbeanzeigen und das Ausfüllen eines Fragebogens vor der Ankunft in Japan an. Werbefreier Zugriff mit 128 Kbps kostet 1.080 Yen (Plan S), High-Speed-4G (max. 788 Mbps*1) ist verfügbar mit Plan M (1.836 Yen für 600 MB) und Plan L (2.376 Yen für 1,2 GB). Benutzer können den High-Speed-Dienst weiterhin genießen, indem sie ihre SIM-Karten für 216 Yen (100 MB), 756 Yen (500 MB) oder 1.296 Yen (1 GB) aufladen. Alternativ können die SIM-Karten durch Methoden wie das Ansehen von Werbevideos oder das Ausfüllen von Fragebogen mit kostenlosem High-Speed-Datenvolumen aufgeladen werden. Selbst nachdem die gekauften High-Speed-Datenmengen verbraucht wurden, ist der Zugriff auf das Netzwerk für den Rest des 15-tägigen Zeitraums weiterhin mit 128 Kbps möglich.

Die Anmeldung für die Japan Welcome SIM ist auf Englisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch und Thailändisch möglich unter https://docomo.prepaid-sim.jp/lp (Kartenregistrierung erforderlich).

*1 Die angegebene Datenrate ist die theoretische maximale Downloadgeschwindigkeit, die an bestimmten Orten innerhalb Japans möglich ist. Der Zugriff wird auf Basis bester Anstrengungen bereitgestellt und die tatsächlichen Geschwindigkeiten können variieren, abhängig von der Übertragungsumgebung, dem Netzwerkverkehr und der verwendeten Geräteart. Informationen über kompatible Geräte und andere Nutzungsbedingungen finden Sie unter https://docomo.prepaid-sim.jp/faq/lp im entsprechenden FAQ-Bereich. Angegebener Preis inkl. Steuern.

DOCOMO macht Aufenthalte in Japan komfortabler und angenehmer, indem Touristen und Geschäftsreisenden Datenkommunikationsoptionen und ein Übersetzungsdienst angeboten werden, der künstliche Intelligenz und andere fortschrittliche Technologien einsetzt. DOCOMO unterstützt ebenfalls die Stimulation und Revitalisierung regionaler Wirtschaftsräume über seine "+d"-Initiativen für die Erstellung neuer Werte durch Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkanbieter mit mehr als 75 Millionen Kunden ist einer der weltweit wichtigsten Mitgestalter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilnetzwerktechnologien. Abseits von Kernkommunikationsdiensten erschließt DOCOMO neue Gebiete durch die Zusammenarbeit mit einer wachsenden Anzahl von Unternehmen ("+d"-Partner) und erschafft aufregende und komfortable Mehrwertdienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis ins Jahr 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit in einem zukunftsweisenden 5G-Netzwerk zur Ermöglichung innovativer Dienstleistungen, die Kunden über alle Erwartungen hinaus begeistern und inspirieren werden. DOCOMO ist an den Aktienbörsen in Tokio (9437) und New York (DCM) gelistet. www.nttdocomo.co.jp/english.

