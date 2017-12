Liebe Leser,

L'Oréal konnte seinen Wachstumskurs unbeirrt fortsetzen. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 2,4% auf 19,5 Mrd €. Viel wichtiger als das Wachstum waren aber zwei Schlagzeilen: der Verkauf der Tochtergesellschaft The Body Shop und der Tod von Liliane Bettencourt. Die Konzerntochter The Body Shop wurde für knapp 1 Mrd € an den brasilianischen Konkurrenten Natura verkauft. Die Kette umfasst 3.000 Geschäfte in über 60 Ländern. Der Verkauf wurde gut begründet. L'Oréal ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...