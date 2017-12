(Aktien 2018) Nordex gibt nicht auf

Windturbinenhersteller wie Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) haben es schwer. Ein schwaches Marktumfeld mit immer weniger Fördergeldern sorgte zuletzt für deutlich weniger Aufträge. Zudem sitzt mit Donald Trump jemand im Weißen Haus, der nicht als Freund der Erneuerbaren Energien bekannt ist und die USA aus dem Pariser Klimaabkommen führt. Bei Nordex will man sich trotzdem durchbeißen.

Mit einem Kursminus von rund 60 Prozent ist die Nordex-Aktie in diesem Jahr der mit Abstand größte Verlierer im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275). In der Bibel heißt es bekanntlich, dass die Letzten die Ersten sein werden. Aus diesem Grund dürfte es genügend Turnaround-Trader geben, die die günstige Einstiegsgelegenheit nutzen und auf ein Comeback der Nordex-Aktie im Jahr 2018 setzen werden. Allerdings gehörte die Nordex-Aktie bereits im Jahr 2016 zu den größten TecDAX-Verlierern. Ein Turnaround blieb in 2017 jedoch aus.

