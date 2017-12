Liebe Leser,

Fresenius ist erneut auf Rekordkurs. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 16,4% und der Gewinn um 16,5%. In allen Regionen und Sparten hat der Konzern besser abgeschnitten. Helios und Vamed sind auch profitabel gewachsen. Bei der Dialyse-Tochter FMC haben die Wirbelstürme in den USA die Umsatz- und Margenentwicklung etwas gebremst. Wachstumstreiber Nummer 1 waren die Helios-Kliniken, die von der Übernahme der spanischen Krankenhauskette Quirònsalud profitiert haben. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...