In der vorigen Woche hatten wir getitelt: "Neue Rekordmarken oder Korrektur?" In diesem Artikel hatten wir u.a. darauf hingewiesen, dass der DAX im Moment ein Wackelkandidat ist und das Risiko auf 12.700/12.500 Punkten abzufallen, relativ hoch ist. Diese Annahme hat sich bestätigt. Am 21.12. wurde die 13.000-Punkte-marke bereits getestet und zum Wochenausklang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...