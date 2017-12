Rendite machen mit dem Alltag

Wo und wie investiere ich am besten mein Geld? Auf was muss ich als Anleger achten? Fragen über Fragen. Machen Sie es sich doch einfach, nehmen einfach vier erfolgreiche Buchstaben und investieren Sie in den eigenen Alltag sowie das persönliche Konsumverhalten. Ganz stressfrei, mit Erfolg und garantiert für jeden Geldbeutel geeignet.

Sprechen Sie über Geld? Dem amerikanischen Ölindustriellen Jean Paul Getty wird nachgesagt, dass von ihm der Ausspruch "über Geld spricht man nicht, man hat es" kommt. Er muss es wissen, er war Milliardär und hat in gewisser Weise Recht. Geld und damit Vermögen ist ein sehr sensibles und persönliches Thema. Nicht jeder spricht darüber. Wichtig ist jedoch, dass man sich selbst im Klaren ist, wie der persönliche Vermögensaufbau aussehen soll. Genau hier ist der Haken:

Der persönliche Vermögensaufbau ist für viele Menschen zwar ein wichtiges, aber auch ein lästiges Thema. Man schiebt es gerne vor sich her - ähnlich vielleicht wie die eigene Steuererklärung. "Das hat noch Zeit…" Falsch. Der Faktor Zeit spielt gegen jeden einzelnen von uns! Wir sollten uns alle früh damit beschäftigen, wie wir als Rentner leben wollen. Die Mär von der (ausreichenden) staatlichen Rente sollte links liegen gelassen werden. Selbst ist der Anleger! Eine Möglichkeit für den persönlichen Vermögensaufbau kennt jeder oder hat zumindest davon schon gehört: Fonds.

Investmentfonds sind nun wirklich nichts Neues. Es gibt sie in Deutschland schon seit über 60 Jahren. Weltweit liegt die Anzahl der offenen Investmentfonds bei über 100.000, die wiederum über 37 Billionen Dollar verwalten. Eine unglaubliche Zahl. Das Stammtisch-Gerede, Fonds seien ja nur etwas für Vermögende ist definitiv falsch. In Fonds kann jeder investieren - wenn er nur will.

Die Findungsphase. Wenn Sie nun festgestellt haben, dass Sie einen Teil Ihres Geldes in einen Fonds investieren wollen, sind Sie schon einen Schritt weiter. Jetzt stellt sich die Frage: in welchen Fonds? Kürzen wir das Ganze ab: Sie entscheiden sich für einen Aktienfonds, weil Sie gerne über den Umweg Fonds in börsennotierte Unternehmen investieren und an deren Erfolg teilhaben wollen. Eine gute Idee. Aber bitte nichts Spekulatives, der Fonds soll schon eine defensive Ausrichtung haben.

Gehen wir einen Schritt weiter. Wie soll das Investment sein? Will ich andauernd irgendwelche Fact-Sheets eines mir unbekannten Fondsmanagers lesen? "Bestimmt nicht! Mein Vermögensaufbau soll stressfrei laufen, ich habe schon genügend im Alltag zu tun" - werden Sie vielleicht sagen. Sie haben mit dieser Entscheidung den nächsten Schritt getan, um "Ihr" Investment zu finden. Gut wäre natürlich auch, dass Sie verstehen, was da im Fonds passiert, sprich Sie wollen Klarheit darüber, in was der Fonds investiert. Die Lösung wäre also ein Fonds, der irgendwie in Unternehmen investiert, die ich bestenfalls kenne oder weiß, was diese machen. Das versteht jeder, das ist nichts Abgehobenes. Dafür gibt es ein Wort. Alltag.

"Noch nie gab es so eine verständliche

Anlagemöglichkeit wie den BCDI"

Die defensive Lösung. Dafür gibt es unserer Meinung nach im Fondsbereich eine Lösung mit vier - mittlerweile in der Finanzbranche bekannten - Buchstaben. BCDI. Diese stehen für den boerse.de-Champions-Defensiv-Index und hier gibt es einen dazugehörigen Fonds, der jedem Anleger einen langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau ermöglicht. Vor allem das "D" für Defensiv ist hier spannend. Zur Erklärung:

