Liebe Leser,

Merck hat in den ersten 9 Monaten 2,5% mehr umgesetzt und 16,7% mehr verdient. Ohne den Erlös aus dem Verkauf des Geschäfts mit Biosimilars wäre der Gewinn jedoch deutlich zurückgegangen. Im 3. Quartal hätte der Konzern sogar rote Zahlen geschrieben. Die Sparten Healthcare und Life Science sind gewachsen. In der Sparte Performance Materials gingen Umsatz und Ergebnis zurück. Wegen der zunehmenden Konkurrenz aus Asien ist auch keine Besserung in Sicht. Die bereits im August ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...