Was sich im nächsten Jahr in den Führungsetagen der wichtigsten deutschen Unternehmen ändert - wer gehen muss, wer bleiben darf und wer sich in Position bringt.

? = Geht? = Kommt• = Verlängert? = Steigt auf

Allianz

• Christof Mascher, 57, Vorstand Operatives, verlängert bis Dezember 2020? Niran Peiris, 56, Vorstand Global Insurance Line, ab 1. Januar 2018? Giulio Terzariol, 46, Vorstand Finanzen, ab 1. Januar 2018? Dieter Wemmer, 60, Vorstand Finanzen, bis 31. Dezember 2017? Werner Zedelius, 60, Vorstand Deutschland, Osteuropa, bis 31. Dezember 2017

Bayer

? Johannes Dietsch, 55, Vorstand Finanzen, bis 30. Mai 2018? Erica Mann, 59, Vorstand Consumer Health, bis 31. März 2018? Wolfgang Nickl, 48, Vorstand Finanzen, ab 1. Juni 2018? Heiko Schipper, 48, Vorstand Consumer Health, ab 1. März 2018Der Niederländer kommt vom Nahrungsmittelkonzern Nestlé, wo er das Geschäft mit Babynahrung leitete. Künftig verantwortet Schipper das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien (Aspirin, Bepanthen). Vorgängerin Mann war in über 150 Jahren Bayer-Geschichte die erste Frau, die es in den Vorstand schaffte. Zuletzt nahm die Kritik an Mann zu, nachdem der Zukauf der rezeptfreien Präparate von Merck & Co. vor gut drei Jahren nicht den erhofften Schub brachte.

BMW

? Pieter Nota, 52, Vorstand Vertrieb und Marke BMW, Aftersales, ab 1. Januar 2018? Ian Robertson, 59, Vorstand Vertrieb und Marke BMW, Aftersales, bis 31. Dezember 2017

Commerzbank

? Bettina Orlopp, 47, Vorstand Compliance und Personal, seit 1. November 2017

Continental

• Hans-Jürgen Duensing, 59, Vorstand ContiTech, verlängert bis April 2023

Deutsche Börse

? Carsten Kengeter, 50, Vorstandsvorsitzender, bis 31. Dezember 2017• Andreas Preuß, 61, stellvertretender Vorsitzender und Vorstand IT, verlängert bis 31. Mai 2019• Jeffrey Tessler, 63, Vorstand Produkte, Kunden und Märkte, verlängert bis 31. Dezember 2018? Theodor Weimer, 57, Vorstandsvorsitzender, ab 1. Januar 2018Jetzt wird er doch noch mal Chef eines Dax-Konzerns. Zugetraut haben ihm das ja viele, allen voran er selbst. Doch Weimer schien für immer bei der HypoVereinsbank in München kleben zu bleiben. Dass er nun nicht als innovativer Kracher, sondern als konservativer Konsenskandidat zur Börse nach Eschborn kommt, dass er da weniger Aufbruch verbreiten als Frieden schaffen soll - geschenkt. Nach dem Kengeter-Desaster kann es nur besser werden. Leute wieder aufrichten, motivieren, fordern, fördern kann der leidenschaftliche Radrennfahrer. Er darf halt bloß keine neue Fusion planen. Und muss bei den eigenen Boni aufpassen. Dann läuft das schon.

Deutsche Telekom

? Adel B. Al-Saleh, 53, Vorstand T-Systems, ab 1. Januar 2018? Reinhard Clemens, 57, Vorstand T-Systems, bis 31. Dezember 2017? Niek Jan van Damme, 56, Vorstand Festnetz und Mobilfunk, bis 31. Dezember 2017? Dirk Wössner, 48, Vorstand Festnetz und Mobilfunk, ab 1. Januar 2018

E.On

• Johannes Teyssen, 58, Vorstandsvorsitzender, verlängert bis Dezember 2021

Henkel

? Pascal Houdayer, 48, Vorstand Beauty Care, bis 31. Oktober 2017?Jens-Martin Schwärzler, 54, Vorstand Beauty Care, seit 1. November 2017

Munich Re

? Giuseppina Albo, 55, Vorstand Europa und Lateinamerika, bis 31. Dezember 2017

ProSiebenSat.1 Media

? Thomas Ebeling, 58, Vorstandsvorsitzender, bis 23. Februar 2018Zwischenzeitlich als Wunderheiler gefeiert, der einen einstigen Pennystock als ersten Medienkonzern in den Dax führte, muss der frühere Pharmamanager vorzeitig die Segel streichen. Despektierliche Bemerkungen über die eigenen TV-Zuschauer ("bisschen arm, bisschen fettleibig") und Gewinnwarnungen hatten Aktienkurs und Ebelings Image einen Wirkungstreffer verpasst. Wer ihm nachfolgt, ist noch offen.? Conrad Albert, 50, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, seit 19. November 2017

SAP

? Christian Klein, 37, Vorstand Global Business Operations, ab 1. Januar 2018• Michael Kleinemeier, 60, Vorstand Digital Business Services, verlängert bis 31. Dezember 2019

Siemens

• Ralf Thomas, 56, Vorstand Finanzen, verlängert bis September 2023

Vonovia

Der größte deutsche Immobilienkonzern bietet 5,2 Milliarden Euro für die österreichische Buwog. Winken deren Aktionäre den Deal durch, dann zieht Daniel Riedl, Vorstandsvorsitzender von Buwog, in den Vonovia-Vorstand ein. Dort soll er für das Österreich-Geschäft und die Immobilienentwicklung verantwortlich sein.? Gerald Klinck, 48, Vorstand Finanzen, bis Mai 2018

MDAX

Airbus

? Tom Enders, 59, Vorstandsvorsitzender, bis April 2019Bei Europas größtem Luftfahrtkonzern gewann Vorstandschef Tom Enders den langen, zuletzt erbitterten Machtkampf gegen seinen französischen Vize Fabrice Brégier, der an seinem Stuhl sägte. Gehen muss der Deutsche trotzdem, wenn auch in Ehren - und erst in 17 Monaten. Damit brauchen 2018 mindestens vier Mitglieder des zwölfköpfigen Konzernvorstands Nachfolger. Hubschrauberchef Guillaume Faury soll Brégier ersetzen und gilt auch als heißer ...

