Liebe Leser,

Infineon hat am Freitag ein starkes Zeichen gesetzt. Die Aktie gewann erneut etwas an Wert hinzu und konnte damit eine wichtige Kursuntergrenze verteidigen. Dies ist ein Signal dafür, dass der Wert seine früheren Zwischenhochs wieder angreifen kann, so das Urteil der Chartanalysten. Dies macht für Infineon ein Kurspotenzial von raschen 10 % und mehr aus, heißt es nun. Konkret: Es ging zwar nur um wenige Cent nach oben, dennoch wurde Chartanalysten kurz vor Weihnachten warm ... (Frank Holbaum)

