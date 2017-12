(Aktien 2018) Lufthansa: Wie lange hält der Höhenflug noch an?

Im zu Ende gehenden Jahr gab es keine DAX-Aktie, die so einen Höhenflug hingelegt hat, wie die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Immerhin rund 150 Prozent Jahresplus stehen am Ende auf der Habenseite. Aber ist da noch Luft nach oben?

Neben dem günstigen Ölpreis war es vor allem die Wettbewerbssituation auf dem Heimatmarkt Deutschland, die der Lufthansa und ihrer Aktie Auftrieb verliehen hat. Durch die Übernahme von großen Teilen der insolventen Air Berlin verhindert die Kranich-Airline nennenswerten Wettbewerb in Deutschland. Die in den letzten Wochen angezogenen Preise dürften zwar nicht auf Dauer zu halten sein, dennoch dürfte man den Air-Berlin-ist-weg-Effekt in den Ergebnissen des Dezember-Quartals spüren.

Lufthansa-Chart: boerse-frankfurt.de

Schaut man auf den Lufthansa-Chart, fällt die lehrbuchhafte Aufwärtsbewegung der letzten 15 Monate auf. Die Aktie hat sich in diesem Zeitraum verdreifacht und ist zugleich aus der langfristigen Kursrange zwischen 9 und 20 Euro ausgebrochen. Für einen DAX-Wert sehr ordentlich und so sicher nicht wiederholbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...