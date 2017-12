In Berlin ist am Dienstagmorgen ein einjähriges Kind bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war im Wohnzimmer eines Hochhauses in Marzahn ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Der Einjährige wurde leblos in der Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte die Feuerwehr eine 28-Jährige, einen 38-Jährigen, einen Säugling und einen Fünfjährigen vom Balkon gerettet. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus, so die Beamten. Auch weitere Mieter klagten über Atembeschwerden und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.