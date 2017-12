Anleiheanleger müssen risikofreudiger werden, wenn sie noch Geld verdienen wollen. Wo lauert noch Renditepotential? Chancen sehen Experten bei Bonds aus den Emerging Markets, vor allem in lokalen Währungen.

Die Weltkonjunktur floriert, die Rohstoffpreise stabilisieren sich, und die großen Notenbanken straffen ihre Geldpolitik nur moderat. Das ist der Stoff aus dem die Träume der Investoren in Schwellenländer-Anleihen gemacht ist. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass sich die Anleihen von Staaten und Unternehmen aus den sogenannten Emerging Markets weiter gut entwickeln werden.

Dazu trägt auch bei, dass die Renditen der Anleihen in Europa, Japan und auch den USA so niedrig sind. Das dürfte Investoren zu den Zinspapieren aus Schwellenländern greifen lassen, wo mehr zu holen ist. "Attraktive Anlagegelegenheiten sind inzwischen aber schwerer zu finden", meint Michael Cornelius, Portfoliomanager für Emerging-Market-Bonds bei T. Rowe Price.

Denn schon im zu Ende gehenden Jahr haben die Anleihen der sich entwickelnden Wirtschaftsnationen eine ordentliche Rally mit steigenden Kursen und entsprechend für Einsteiger gesunkenen Renditen hingelegt. Die Schuldenkrise in Venezuela verunsicherte Investoren dabei nicht. Es geht zwar um Anleihen und Zinsen in Höhe von 170 Milliarden Dollar und damit um mehr als bei der spektakulären Argentinien-Pleite im Jahr 2001. Doch betroffen sind vor allem venezolanische Anleger. Europäische, amerikanische oder asiatische Investoren halten sich seit Jahren aus Venezuela fern - auch weil sie schon lange mit dem Eingeständnis des Landes rechnen, seinen Schuldendienst nicht mehr leisten zu können.

Einen großen Wermutstropfen für die Anleger in den Schwellenländern in diesem Jahr gibt es dennoch: Der zum Dollar und zu vielen Schwellenländer-Währungen gestiegene Euro zehrte für hiesige Investoren die Erträge komplett auf, wenn sie Währungsschwankungen nicht absicherten. So brachten die vorwiegend Dollar lautenden Fremdwährungsanleihen der Emerging Markets Investoren gemessen an einem Index von JP Morgan in diesem Jahr einen Gesamtertrag aus Zinseinnahmen und Kurssteigerungen von rund zehn Prozent. Damit entwickelten sich die Anleihen so gut wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Allerdings verlor der Dollar seit Jahresanfang zum Euro mehr als elf Prozent.

Besser fuhren deshalb Anleger, die ihre Währungsrisiken abgesichert hatten. Nach Berechnungen des Fondsanalysehauses Morningstar brachten Euro-optimierte Fonds für Staatsanleihen der Schwellenländer den Anlegern einen Ertrag von im Schnitt über sieben Prozent. Euro-optimierte Fonds für Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern standen dem mit einem durchschnittlichen Ertrag von gut sechs Prozent nur etwas nach.

Trotz der guten Entwicklung bieten die Dollar-Staatsanleihen von Schwellenländern den Anlegern auch heute im Schnitt immer noch rund drei Prozentpunkte mehr Rendite als Staatsanleihen der USA, die bei Laufzeiten von zwei bis zehn Jahren zwischen 1,9 und 2,5 Prozent rentieren. Die Risikoprämien bei Dollar-Firmenbonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...