Von Kosaku Narioka

SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach Weihnachten zeigt sich an den asiatischen Börsen bei einem ruhigen Handelsverlauf ein uneinheitliches Bild. Während die chinesischen Indizes leicht zulegten, mussten Japan, Südkorea und Taiwan Verluste hinnehmen. Der Handel in Australien, Neuseeland und Hongkong fiel feiertagsbedingt aus.

Der japanische Leitindex Nikkei sank um 0,2 Prozent auf 22.893 Punkte, nachdem er am Montag erneut ein 26-Jahreshoch markiert hatte. Gut schnitten Einzelhandelsaktien ab, nachdem die Kaufhauskette Takashimaya solide Drittquartalsergebnisse abgeliefert hatte und damit die Hoffnung auf höhere Verbrauchsausgaben nährte. Aus Regierungsdaten ging hervor, dass die Ausgaben der Haushalte im November wesentlich stärker als erwartet um 1,7 Prozent gestiegen waren.

Der Nikkei, der von September bis November um 20 Prozent zugelegt hatte, schaffte es allerdings erneut nicht über die Marke von 23.000 Zählern.

Wertpapierstratege Yoshinori Ogawa von Okasan Securities sagte, 2018 werde ein Schwerpunkt auf der möglichen Abkehr der japanischen Notenbank von der sehr lockeren Geldpolitik liegen. "Überschüssige Liquidität hat die Aktienmärkte angeschoben", fügte er hinzu. "Jegliche Änderungen daran sind ein heißes Thema."

Die ließen am Dienstag auf sich warten. Die Inflation in Japan nahm zwar Fahrt auf, ist aber vom 2-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BoJ) aber noch weit entfernt. Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda bekräftigte, an dem massiven Lockerungsprogramm festhalten zu wollen.

Die Indizes in Südkorea und Singapur, die am Dienstag wieder in den Handel starteten, gaben um 0,5 bzw 0,2 Prozent nach. Der Dollar kam nach spärlichen Bewegungen am Montag auch am Dienstag kaum von der Stelle.

In China legte der Shanghai Composite um 0,8 Prozent auf 3.3,06 Zähler zu, der CSI-300 gewann 0,3 Prozent auf 1,974 Zähler.

Der Taiwanische Taiex - am Montag noch nahezu unverhändert - wies einen Rückgang von 1,1 Prozent auf, vor allem wegen der Index-Schwergewichte Taiwan Semiconductor und Hon Hai.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 22.892,69 -0,20% +19,77% 07:00 Kospi (Seoul) 2.427,34 -0,54% +19,78% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.305,89 +0,78% +6,52% 08:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 +0,30% +22,46% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) FEIERTAG Taiex (Taiwan) 10.421,91 -1,09% +12,63% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.378,16 -0,22% +17,27% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.759,99 -0,01% +7,20% 10:00 BSE (Mumbai) 33.926,42 -0,04% +27,42% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:27 % YTD EUR/USD 1,1860 -0,1% 1,1872 1,1854 +12,8% EUR/JPY 134,36 -0,1% 134,50 134,39 +9,3% EUR/GBP 0,8875 -0,0% 0,8877 0,8860 +4,1% GBP/USD 1,3364 -0,1% 1,3374 1,3380 +8,3% USD/JPY 113,30 -0,0% 113,31 113,38 -3,1% USD/KRW 1075,60 -0,2% 1077,74 1079,58 -10,9% USD/CNY 6,5478 -0,5% 6,5774 6,5748 -5,7% USD/CNH 6,5477 -0,3% 6,5690 6,5688 -6,1% USD/HKD 7,8107 -0,1% 7,8150 7,8189 +0,7% AUD/USD 0,7718 -0,0% 0,7720 0,7711 +7,0% NZD/USD 0,7026 +0,1% 0,7020 0,7016 +1,1% Bitcoin BTC/USD 15.151,54 6,40 14.392,62 12.296,54 1.391,57 ===

