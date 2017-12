Liebe Leser,

Mylan hat in den ersten 9 Monaten von den Generikas der übernommenen Unternehmen Meda und Renaissance profitiert. Der Umsatz stieg um 11,1%, und der Gewinn hat sich versiebenfacht. Auf bereinigter Basis ging der Gewinn dagegen um 5,4% auf 3,13 $ pro Aktie zurück. Abgesehen von Nordamerika ist der Konzern in allen Regionen gewachsen. In Nordamerika ließ auch die Rentabilität nach. Verantwortlich waren die nachlassende Nachfrage nach EpiPen und ganz allgemein der Preisverfall ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...