Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland erfasst alle Branchen und führt zu einem Rekordgewinn bei den größten Aktiengesellschaften des Landes. Auch der Umsatz zieht in der Spitzengruppe deutlich an.

Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Konzerne Deutschlands steuern einer Studie zufolge auf ein Rekordjahr zu. Deren Gewinn stieg in den ersten neun Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf knapp 109 Milliarden Euro, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung EY hervorgeht. Der Gesamtumsatz der 100 Firmen kletterte in den ersten drei Quartalen um knapp sieben Prozent auf 1,25 Billionen Euro.

Sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnranking führten demnach Autohersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...