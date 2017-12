Er drohte Beamten und übte Druck auf die Behörden aus: Dafür beschuldigten chinesische Ermittler Wu Gan, den Sturz des Systems geplant zu haben. Jetzt hat ein Gericht den Aktivisten zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Ein chinesisches Gericht hat den systemkritischen Aktivisten und Blogger Wu Gan wegen Untergrabung der Staatsmacht zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in der Hafenstadt Tianjin im Nordosten Chinas erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme, Wu Gan habe im Internet zahlreiche Bemerkungen veröffentlicht, mit denen er die Staatsmacht angegriffen habe. Er habe außerdem illegale Versammlungen organisiert und damit staatliche Organe diskreditiert. Diese Handlungen seien Teil einer Serie von kriminellen Aktivitäten, mit denen die Staatsmacht und das sozialistische System gestürzt werden sollten.

Nach dem Schuldspruch wählte Wu seinem Anwalt zufolge ungewöhnliche Worte: Die Strafe bezeichnete er als "vornehme Ehre". Er sei der kommunistischen Regierungspartei dankbar, ...

