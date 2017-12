Die "Admiral Gorschkow" kam über die Weihnachtstage britischen Hoheitsgewässern nahe und wurde darum von der Royal Navy überwacht. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.

Die britische Marine hat ein russisches Kriegsschiff durch die Nordsee begleitet. Aus Militärkreisen verlautete am Dienstag, die "St. Albans" mit 190 Seeleuten an Bord habe am ersten Weihnachtsfeiertag die russische Fregatte "Admiral Gorschkow" durch "Gebiete von nationalem Interesse" eskortiert. Ein Hubschrauber der britischen Marine sei eingesetzt worden, um andere russische Schiffe ...

