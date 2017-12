Nicht nur die Niedrigzinspolitik der EZB und strengere Regulierungen belasteten die Banken. Diese vier Herausforderungen müssen Banken im kommenden Jahr angehen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Der Bankensektor steht vor einem Wandel. Die bisherigen Geschäftsmodelle der Geldhäuser werden sich in Zukunft nicht mehr lohnen. Dies hat gleich mehrere Gründe: Die Digitalisierung macht auch vor den Banken nicht halt, die Kundenbedürfnisse ändern sich, und ein Ende der Niedrigzinspolitik der EZB steht in naher Zukunft wohl noch nicht an.

Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company befindet sich mehr als jede vierte Bank in Europa in einem kritischen Zustand und könnte Pleite gehen.

Damit es nicht soweit kommt, müssen die Banken dringend handeln und Lösungen für folgende vier Herausforderungen finden.

1. Neue Ertragsquellen finden

Eine wichtige Säule bei den Einnahmen war für Banken lange der Zinsüberschuss. Vor allem die Sparkassen und Genossenschaftsbanken richteten ihre Gewinnrechnung auf ihn aus. Doch die Differenz zwischen Einlagen und Krediten ist durch die Geldpolitik der EZB immer kleiner geworden. Während die Einnahmen sinken, steigen allerdings die Kosten. Neue Regulierungen und die Digitalisierung der Bankprozesse sind teuer. Deshalb sind Banken auf neue Einnahmequellen angewiesen.

Bislang setzen sie vor allem darauf, Gebühren für bisher kostenlose Dienstleistungen einzuführen oder die Kontoführungsgebühren zu erhöhen. Das verärgert viele Kunden. Eine bessere Strategie wäre es, neue Produkte zu entwickeln, anstatt die Preisschraube anzuziehen. "Nur 20 Prozent der jetzigen Produkte der Banken werden die nächsten zehn Jahre überleben", sagt der Trendforscher und Banken-Experte Dirk Herrmann.

Durch die Digitalisierung ergeben sich neue Möglichkeiten. Ab dem 13. Januar gilt die Zahlungsrichtlinie PSD2. Wenn Kunden es erlauben, dürfen künftig Drittanbieter Zugriff auf die Bankdaten erhalten. Diese ermöglichen es zum Beispiel, dass Fintechs dem Kunden personalisierte Finanzprodukte anbieten können. Diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...