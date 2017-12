Liebe Leser,

Carrefour hat erneut von seinen Aktivitäten im Ausland profitiert. Angesichts des schwachen Abschneidens im französischen Markt legte der Umsatz im 3. Quartal aber lediglich um 0,4% auf 21,9 Mrd € zu. Bereinigt etwa um Zukäufe betrug das Plus 0,5% und hat damit die Erwartungen des Marktes getroffen. Carrefour half eine positive Entwicklung in Südamerika. In Teilen Europas und insbesondere im französischen Heimatmarkt machte dem Konzern der harte Wettbewerb zu schaffen, sodass ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...